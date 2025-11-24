Haberler

Çankırı'nın Yaran Kültürü Gelecek Nesillere Aktarılıyor

Güncelleme:
Aydın Demiröz'ün kaleme aldığı 'Somut Olmayan Kültürel Mirasımız Türk Sohbet Geleneği ve Yaran' kitabı, Çankırı'nın zengin yaran kültürünü ve sohbet geleneğini keşfederek gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Çankırı'nın yaran kültürü, "Somut Olmayan Kültürel Mirasımız Türk Sohbet Geleneği ve Yaran" kitabıyla gelecek nesillere aktarılacak.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Dijital Kültür Gelişmeleri Karşısında Yerel Kültürün Sahiplenilmesi Projesi" kapsamında araştırmacı-yazar Aydın Demiröz tarafından hazırlanan "Somut Olmayan Kültürel Mirasımız Türk Sohbet Geleneği ve Yaran" adlı kitap yayımlandı.

Demiröz, yaptığı yazılı açıklamada, katıldığı bir konferans üzerine kitabı yazmaya başladığını belirterek, "Kitabımda sohbet kültürümüzün doğuşunun nedenleri ve tarihi süreci üzerinde durdum. Ülkemiz sınırları içinde ve Türk dünyasındaki sohbet örneklerini yaran kültürümüzle mukayeseli bir şekilde okuyucunun bilgisine sundum. Yüzyıllardır süregelen bu kadim gelenek, Anadolu'nun taşına, toprağına, türküsüne sinmiş, bir toplumsal ahlak ve dayanışma biçimi olarak kültürümüzün özünü şekillendirmiştir." ifadesini kullandı.

Çankırı yaran kültürünün Türk sohbet geleneğinin en canlı, en bütüncül örneklerinden biri ve yarenin her davranışında bir ölçü, her sözünde bir hikmet olduğunu aktaran Demiröz, açıklamasında şunları ifade etti:

"Yaran, bir dost meclisinden öte toplumun ahlak aynası, geleneklerin yaşayan sahnesidir. Bu kitap, yaranın oyunlarını, ritüellerini, kıyafetlerini, yaren evini, musikisini ve sohbet düzenini ayrıntılarıyla ele alırken, aynı zamanda bu kültürün sosyolojik, tarihi ve estetik yönlerini de anlatmaktadır. Bu kitapta, bugüne kadar yayımlanan yaran kitaplarında görmediğimiz iki önemli bilgiyle karşılaşıyoruz. Biri 1980'li yıllarda Çankırı yaran kültürünün tiyatro oyunu olarak yazılıp yurt içinde ve yurt dışında sahnelendiği bilgisidir. Diğeri de Halil Bedi Yönetken'in Çankırı'da derleme çalışmaları yaparken yaran kültürü üzerine yazdığı makalesinde, 'Çankırı sohbeti bir gün bütün otantik dekoru ve mahiyetiyle muhakkak milli bir Türk operasında yer almalı ve sohbetin bütün ezgileri oyun figürleri böyle bir eserde kullanılmalıdır."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
