Haberler

Çankırı'da köy yolunda çöküntü oluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'nın Orta ilçesi ile Ankara'nın Çubuk ilçesi arasında ulaşımı sağlayan Aydos grup yolunda meydana gelen çökme nedeniyle trafik kontrollü olarak ilerliyor. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar başlatıldı.

Orta ilçesi ile Ankara'nın Çubuk ilçesi arasında da ulaşımı sağlayan Aydos grup yolu Özlü köyü mevkisinde yaklaşık 1 metre derinliğinde, 70 santimetre genişliğinde çöküntü oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çöken bölgenin etrafına şerit çekip duba koyarak güvenlik önlemi aldı.

Kontrollü ulaşım sağlanan yolda İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Özlü Köyü Muhtar Nadir Aydos, AA muhabirine, vatandaşlardan gelen ihbarın ardından hızla bölgeye geldiklerini belirterek, "Köy heyeti ve operatörle yolu trafiğe kapattık. Kaymakamımıza bilgi verdik, jandarma ekipleri de gerekli tedbirleri aldı. Burası aktif kullanılan, önemli bir grup yolu. En kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

