Çankırı'da köy yolunda çöküntü oluştu

Çankırı'nın Orta ilçesinde çöken köy yolunda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Orta ilçesi ile Ankara'nın Çubuk ilçesi arasında da ulaşımı sağlayan Aydos grup yolu Özlü köyü mevkisinde yaklaşık 1 metre derinliğinde, 70 santimetre genişliğinde çöküntü oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çöken bölgenin etrafına şerit çekip duba koyarak güvenlik önlemi aldı.

Kontrollü ulaşım sağlanan yolda İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Özlü Köyü Muhtar Nadir Aydos, AA muhabirine, vatandaşlardan gelen ihbarın ardından hızla bölgeye geldiklerini belirterek, "Köy heyeti ve operatörle yolu trafiğe kapattık. Kaymakamımıza bilgi verdik, jandarma ekipleri de gerekli tedbirleri aldı. Burası aktif kullanılan, önemli bir grup yolu. En kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için çalışıyoruz." dedi.