Çankırı'da 4.5 şiddetinde deprem

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 16.04'te 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bu sabah 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

4.5 İLE SALLANDILAR

AFAD, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinin merkez üssü olduğu 4.5'lik sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Kandilli de depremin şiddetini 4.5 olarak açıkladı. Sarsıntı, Kastamonu ve çevre illerden de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Çankırı ilimizin Ilgaz ilçesinde, saat 16.04'te, 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

MALATYA'DA DA SABAH 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

Bugün saat 10.55'te de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 9.69 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.