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Çankırı'nın ilçelerinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi

Çankırı'nın ilçelerinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi
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Şabanözü'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Şabanözü'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Şehit Murat Somuncu Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Şehit Murat Somuncu Ortaokulu, Şehitler İlkokulu ve Şehit Dilaver Karsavuranoğlu Çok Programlı Anadolu Lİsesi özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu.

Gösterilerin ardından özel eğitim öğrencileri tarafından teknoloji ve tasarım dersinde yapılan çalışmalar sergilendi, özel eğitim öğrencisi Rabia Kaymaz'ın yaptığı resimlerin sergisi açıldı.

Programa, Şabanözü Kaymakamı Emre Urhan, Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Atakan Yazıcı, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Yılgın, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çerkeş

Çerkeş'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireyler ziyaret edildi.

Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Sertkara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz ve Belediye Meclis Üyesi İsmet Karşıyaka, ilçede yaşayan engelli bireyleri ziyaret ederek moral desteğinde bulundu.

Çerkeş'te okullarda bulunan özel eğitim sınıflarını da ziyaret eden heyet, öğrencilerle birlikte pasta kesti.

Kaynak: AA / Kadir Uğuz - Güncel
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