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Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde Psikolojik Araştırma Laboratuvarı Kuruldu

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ÇAKÜ Psikoloji Laboratuvarı, çocuk ve aile araştırmaları, deneysel, klinik, sosyal ve trafik psikolojisi laboratuvarlarından oluşan Türkiye'deki ilk laboratuvar olarak açıldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) Psikolojik Araştırma Laboratuvarı kuruldu.

Uluyazı Kampüsü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi binasında çocuk ve aile araştırmaları, deneysel, klinik, sosyal ve trafik psikolojisi laboratuvarlarından oluşan ÇAKÜ Psikoloji Laboratuvarının açılışında bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, psikoloji biliminin alt branşlarını aynı çatı altında barındırması, kapasitesi ve araştırma imkanları açısından Türkiye'de önemli bir potansiyele sahip laboratuvarda eş zamanlı olarak farklı alanlarda araştırma ve ilgili konularda lisans ve lisans üstü eğitimlerinin yapılacağını belirtti.

Somut çıktıların zor olduğu bir alanda güzel bir açılış yaptıklarını belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bu laboratuvarımız aslında sosyal bilimler alanındaki laboratuvar anlayışının kökleşmesi, derinleşmesi ve yaygınlaşması adına da güzel bir adım olacak. Aslında psikoloji laboratuvarları Cumhuriyet'in erken döneminde de gündeme gelmiş ve Türkiye'de ilk deneysel psikoloji laboratuvarı o dönemde kurulmuştur. Bu konuda girişimlerde bulunanlardan biri de rahmetli Prof. Dr. Mümtaz Turhan hocamızdır. Daha öncesinde yapmış olduğumuz bir sempozyumda da kendisini andığımız Prof. Dr. Erol Güngör de aslında bu silsilenin devamı. Bu şahsiyetler, insanı ve toplumu ilgilendiren meselelerde sahada olmamız gerektiğini ifade etmektedirler."

Milli kültürün sadece edebiyat ve tarihten ibaret olmadığını dile getiren Çiftçi, "Milli kültür aynı zamanda da felsefeye ve bilime bakış açımızı da belirler. Biz de üniversite olarak bu şahsiyetlerin ortaya koyduğu ve geçmişten günümüze kadar gelen bu potansiyeli, onların başlattığı meşaleyi daha da güçlü bir noktaya getirecek şekilde somut adımlar atmak için gayret gösteriyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından laboratuvarın açılışı gerçekleştirildi.

Laboratuvarın kapsam ve nitelik itibariyle Türkiye'de ilk olma özelliği gösterdiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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