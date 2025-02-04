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Çankırı Karatekin Üniversitesi, İki Üniversite ile Protokol İmzaladı

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Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fırat ve Harran üniversiteleri ile yazılım ve bilişim alanında işbirliği protokolü imzalayarak akademik çalışmaları güçlendirmeyi hedefliyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesinin (ÇAKÜ), Fırat Üniversitesi ve Harran Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladığı bildirildi.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, ÇAKÜ, Fırat Üniversitesi ve Harran Üniversitesi arasında yazılım ve bilişim alanındaki akademik çalışmaları güçlendirmek ve ortak projeler yürütmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandığı aktarıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, dijital dönüşüm vizyonu kapsamında üniversiteler arası akademik iş birliklerini arttırmayı, ortak araştırma projeleri geliştirmeyi ve bilgi paylaşımını teşvik etmeyi amaçladıklarını aktararak, yürütülecek olan iş birliğinde bilgi, akademik, finansal ve süreç yönetim sistemleri gibi muhtelif alanlarda ortak projelerin yürütüleceğini, bilişim ve yazılım alanında yenilikçi ve etkin bir akademik ekosistem oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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