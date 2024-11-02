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Çankırı İl Sağlık Müdürü'nden Organ Bağışı İçin Şiirli Çağrı

Çankırı İl Sağlık Müdürü'nden Organ Bağışı İçin Şiirli Çağrı
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Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla yazdığı şiiri okudu ve Türkiye'de organ nakline ihtiyaç duyan hastaların sayısının arttığına vurgu yaptı.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, yazdığı şiirle organ bağışının önemine dikkat çekti.

Sarıkaya, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de organ yetmezliğine bağlı olarak nakil bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Organ bağışının çok düşük seviyede seyrettiğini, tedavileri yalnızca organ nakline bağlı hastaların hayatlarını kaybettiğini dile getiren Sarıkaya, "Bu yüzden organ bağışı ve organ nakil oranlarını artırmak, Sağlık Bakanlığımızın hedefleri arasındadır. Nakil bekleyen hastalarımız için bu haftanın en verimli şekilde kutlanması umut verici olabileceği gibi aynı zamanda vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımızda organ bağışına farkındalık da oluşturacaktır." dedi.

Bir gün herkesin organ nakline ihtiyacı olabileceğinin altını çizen Sarıkaya, 18 yaşını doldurmuş herkesin organ bağışında bulunmasını istedi.

Sarıkaya, organ bağışıyla ilgili yazdığı şiiri de okudu:

"Organ bağışı kampanyası düzenleyelim / Toplumumuzu duyarlılığa davet edelim / Bir gün aynı durumda bizler de olabiliriz / Bir naaşın beş cana yaşam olacağını bilmeliyiz / Dünya hayatına gözlerimizi yumduğumuzda / Bağışlayalım organlarımızı umutlara / Umutlara umut olalım, insanlara can olalım / O insanların yürekten dualarını alalım."???????

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
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