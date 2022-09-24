Çankırı haberi! Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Edinilen Çankırı gelişmesine göre Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, E.E. (27) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, İstanbul-Samsun kara yolu Susuz köyü mevkisinde şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Şennur E. (27), Raşide E. (50) ve Alya E. (1) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü E.E. ile F.E. (50) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çankırı ve Çerkeş devlet hastanelerine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Kaygın Atkaracalar Çankırı Güncel Haberler

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