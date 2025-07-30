Çankırı'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki orman yangını, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangındaki son duruma ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Yapraklı'daki yangının ekiplerin müdahaleleri sonucu kontrol altına alındığı belirtilerek bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Güncel