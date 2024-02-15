Çankırı'daki öğretmenler İspanya'ya gidiyor
Çankırı'da hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylanan proje kapsamında 8 öğretmen İspanya'ya gidecek. Öğretmenler, Avrupa'daki okullarda 'Uzaktan eğitimde ölçme metotlarının kullanımı' üzerine faaliyetlerde bulunacak ve deneyimlerini paylaşacak.
Çankırı'daki öğretmenler proje kapsamında İspanya'ya gidecek.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylanan proje kapsamında il merkezi ve ilçelerden 8 öğretmen 18-24 Şubat'ta İspanya'nın Cordoba şehrinde bulunacak.
Avrupa'daki okullarda "Uzaktan eğitimde ölçme metotlarının kullanımı" üzerine faaliyetlerde bulunacak öğretmenlerin, edindikleri bilgi ve deneyimleri Çankırı'daki meslektaşlarıyla paylaşarak eğitimin kalitesinin artırılması amaçlanıyor.