Çankırı'da Güldürcek Barajı'nın su seviyesi son yağışlarla yüzde 20,38'e çıktı

Çankırı'da Güldürcek Barajı'nda su seviyesi, bölgede etkili olan kar ve yağmurun ardından yüzde 20,38'e yükseldi. Baraj, il merkezi ve bazı ilçelerin içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Ancak su seviyesinin kritik olduğu belirtiliyor ve tasarruf öneriliyor.

Çankırı'da il merkezi ile bazı ilçe ve köylerin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Güldürcek Barajı'nda su seviyesi yüzde 20,38'e yükseldi.

Kent merkezi başta olmak üzere Orta, Şabanözü, Eldivan ve Kurşunlu ilçeleri, Kalfat, Yaylakent ve Dodurga beldelerinin yanı sıra bazı köylerin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajda su seviyesi geçen yıl ekim ayında yüzde 17,25 ölçülmüştü.

Çankırı Su Birliğinden edinilen bilgiye göre, bölgede etkili olan kar ve yağmurun ardından barajdaki doluluk oranı 20,38'e yükseldi.

Kayıören köyü sakinlerinden Ahmet Bilgen, AA muhabirine, barajın su seviyesinin bitme seviyesine geldiğini ancak son yağışlarla 5-6 metre yükseldiğini söyledi.

Bu seviyenin de kritik olduğuna dikkati çeken Bilgen, "Barajın en az 15 metre daha yükselmesi gerekiyor. Yağışlarımız bol olursa ancak o zaman dolar. Suyumuzu tasarruflu kullanmaya dikkat etmeliyiz. Eskiden barajın karşısındaki savaktan su taşardı, şimdi ise çok aşağıda kaldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci
