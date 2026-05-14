Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

ÇANKIRI'da kamyona arkadan çarpan otomobildeki Mahir Akarsu hayatını kaybetti, Ö.A. yaralandı. Akarsu'nun, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında, Ankara-Çankırı kara yolu Hacıali kavşağında meydana geldi. Ö.A. yönetimindeki 18 ABD 248 plakalı otomobil, aynı yöne giden A.K. idaresindeki 18 ABD 176 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Ö.A. ile beraberindeki Mahir Akarsu ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mahir Akarsu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akarsu'nun, Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı