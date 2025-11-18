Çankırı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Çankırı-Ankara kara yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çankırı'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Ö.E. (66) idaresindeki otomobil, Çankırı- Ankara kara yolu Kızılırmak kavşağında E.S. (42) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan H.E. (60), Ö.S. (44) ile A.S. (70) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ö.E, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel