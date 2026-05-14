Çankırı'da kamyona çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ömer A. idaresindeki 18 ABD 248 plakalı otomobil, Ankara-Çankırı kara yolu Hacı Ali Kavşağı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikametteki Ali K. yönetimindeki 18 ABD 176 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mahir A. yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Mahir A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan sürücü Ömer A. da buradaki müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.