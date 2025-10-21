Haberler

Çankırı'da Terörle Mücadelede 19 Operasyon: 11 Tutuklama

Çankırı'da Terörle Mücadelede 19 Operasyon: 11 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı’da son 9 ayda FETÖ ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen 19 operasyonda 11 kişi tutuklandı. Vali Mustafa Fırat Taşolar, emniyet ve jandarma ekiplerinin başarılı çalışmalarını vurgulayarak, hem terörle mücadelede hem de genel asayişte alınan önlemleri açıkladı.

Çankırı'da son 9 ayda terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 19 operasyonda yakalanan 11 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Vali Mustafa Fırat Taşolar, Valilikte düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, kentteki asayiş, trafik, terör, kaçakçılık ve siber suçlara yönelik son 9 ayda yapılan çalışmalarla ilgili veriler paylaştı.

Ekrana da yansıtılan bilgilerde, kentte son 9 ayda terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 19 operasyonda yakalanan 11 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Vali Taşolar, il genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince terörle mücadele anlamında güzel operasyonlar yapıldığını belirterek, "Hem FETÖ anlamında hem DEAŞ anlamında hakikaten arkadaşlarım tabiri caizse sinekten yağ çıkartır gibi ilmek ilmek işleyerek ortaya koyduğu bu operasyonlar sonucunda FETÖ'de 11, DEAŞ'ta 8 tane operasyon yaptık. Bunlardan da hakikaten çok olumlu ve Türkiye'ye etki edecek, onlara da yön verecek güzel sonuçlar alındı. Bu anlamda tekrar teşekkürlerimi ifade ediyorum." dedi.

Çankırı'nın en büyük olaylarının başında kasten yaralama geldiğini dile getiren Taşolar, "Kavgalar diyebileceğimiz, tehdit ve nispeten de hakaret suçlarının yoğunlukta olduğunu görüyoruz. Tabii bunların da olmamasını temenni etmekle birlikte bu bizim ilimizin gerçekten huzurlu bir kent olduğunun göstergesi. Diğer olaylara baktığımız zaman konut dokunulmazlığının ihlali, kasten öldürme, hürriyetten yoksun kılma ve diğer suçlara baktığımız zaman bunların oranlarının düşük olmuş olmasını biz kendi ilimiz adına olumlu bir sonuç olarak görüyoruz." diye konuştu.

Emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalara vurgu yapan Taşolar, şunları kaydetti:

"Biz kentimizde suçluları gezdirmeyeceğiz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Amacımızın sonuna kadar peşinde koşmaya devam ediyoruz. Birebir takiplerle, özel çalışmalarla sadece emniyet ve jandarmamız değil onun haricindeki güvenlik birimleriyle de muazzam bir işbirliği içerisinde çok özel çalışmalar yapıyoruz. Biz sokak kabadayılarına bu kentte müsaade etmeyeceğiz. Onlarla mücadele edeceğiz. Bununla ilgili olarak ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı ile ilgili olarak 159 kişi hakkında işlem yaptık. Bu anlamda 30 tabanca, 32 kurusıkı tabanca, 53 av tüfeği ele geçirdiler arkadaşlarımız. Organize suçlarla ilgili olarak yine bu yılın ilk dokuz aylık döneminde 26 tane operasyon gerçekleştirdik. Bunlarla ilgili olarak 39 gözaltımız oldu. Tabii bu organize suçlarla ilgili operasyonlar hakikaten arkadaşlarımızın operasyon öncesinde cumhuriyet savcılarımızın da koordinasyonunda ilmek ilmek işleyerek, emek vererek ortaya koyduğu çalışmalar."

Gece 22.00'den sonra alkol satışını engellemek adına ekip kurulduğuna, alkol satışı yapan iş yerlerinin takibinin ve denetlenmesinin yapıldığına dikkati çeken Taşolar, "Biz insanların eğlenmesine karşı değiliz. Ama biz onları korumak zorundayız. Biz onları kollamak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

24 Trans birey, deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak

Bodo/Glimt'i kara kara düşündüren görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.