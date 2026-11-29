Çankırı'da sobanın devrilmesi sonucu çıktığı iddia edilen yangında 1 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankırı'da 2 katlı evde akşam saatlerinde çıkan yangında yalnız yaşayan 52 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Sobanın devrilmesi sonucu çıktığı iddia edilen yangınla ilgili inceleme başlatılırken, kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ÇANKIRI'da 2 katlı evde sobanın devrilmesi sonucu çıktığı iddia edilen yangında Faruk Dönmez (52), hayatını kaybetti.
Mimar Sinan Mahallesi Tüfekçi Sokak'taki 2 katlı evde akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin evde yaptığı kontrolde, yalnız yaşadığı öğrenilen Faruk Dönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dönmez'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evdeki sobanın devrilmesi sonucu çıktığı iddia edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.