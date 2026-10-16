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Çankırı'da sıcaklık düşünce yüksek kesimlerde kar başladı, Işıkdağı'nda da görüldü

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Çankırı'nın yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı başladı. Çerkeş ilçesi ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi arasındaki Işıkdağı Geçidi'nde de etkili olan yağış, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı başladı.

Çerkeş ilçesi ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi arasındaki Işıkdağı Geçidi'nde de kar yağışı görüldü.

Bölgede etkili olan yağış, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
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