Çankırı'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Çankırı-Kastamonu kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

M.Ş. (31) idaresindeki otomobil, Çankırı- Kastamonu kara yolu Korgun Akçavakıf köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan G.Ş. (29) ile G.L.Ş. (3) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
