Çankırı'da Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Etkinliği Düzenlendi

Çankırı'da Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Etkinliği Düzenlendi
Çankırı'da Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilere sağlık okuryazarlığı konularında bilgi verildi. Geleneksel oyunlarla aktif katılım sağlandı.

Çankırı'da Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık ve İl Milli Eğitim müdürlüklerince TOKİ İlkokulu bahçesinde düzenlenen programda öğrencilere, kurulan stantlarda aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, bulaşıcı hastalıklar ve hijyen, sağlıklı beslenme ile fiziksel aktivite konularında bilgilendirme yapıldı.

Öğrenciler, etkinlikte yumurta taşıma, çuval yarışı, sandalye kapmaca gibi geleneksel oyunlar da oynadı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Şeyma Yüsra Soğanda, Halk Sağlığı Haftası'nı "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programıyla kapattıklarını söyledi.

Düzenlenen programla öğrencilerin sağlık okuryazarlığının geliştirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Soğanda, şunları kaydetti:

"Burada aile hekimliği, ağız diş sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, hijyen, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite istasyonumuz var. Ağaç yaşken eğilir. Biz de bu düsturla hareket etmek istiyoruz. Çocuklarımız çok küçük yaştan itibaren sağlıklarını nasıl koruyacaklarını, hasta olmadan önce nasıl önüne geçebilirler bilsinler ve herkesin aslında bir nevi kendi doktoru olmasını istiyoruz.

Biz kişilerin kendi sağlıklarının sorumluluğunu almasını istiyoruz. Bunun için de çok küçük yaştan itibaren çocuklarımıza sağlık okuryazarlığı bilgilerini vermeye, onları sağlık düzeyi yüksek bilinçli vatandaşlar haline getirmeye çalışıyoruz."

Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
