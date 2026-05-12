Çankırı'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Çankırı'da etkili olan sağanak nedeniyle iş yeri ve evlerin zemin katları su altında kaldı, birçok sürücü zor anlar yaşadı. Belediyeden yapılan uyarılarda, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, su birikintileri nedeniyle şerit çekerek kent merkezindeki bazı yolları trafiğe kapattı.

Biriken su nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, AFAD ekipleri mahsur kalan bir araç sürücüsünü kurtardı.

Sağanak nedeniyle bazı ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar, kovalarla iş yerinden suyu tahliye etmeye çalıştı.

Belediye ekipleri de su baskınları nedeniyle çalışma yürütüyor.

Can kaybı ve yaralanma bulunmuyor

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, yaptığı açıklamada, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını belirtti.

Tüm ekiplerle sahada olduklarını, il merkezi ve ilçelerde çalışmalar yaptıklarını aktaran Çakırtaş, "AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları, emniyet ve jandarma ekiplerimizle sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde önlemlerimizi alıyoruz. İl genelinde an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Belediyeden vatandaşlara uyarı

Çankırı Belediyesi, kentte etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşları cep telefonlarına gönderilen mesajla uyardı.

Belediyeden vatandaşlara gönderilen mesajda, kentte yaşanan aşırı yağışların devam edeceği, sel ve su baskını riski bulunduğu belirtildi.

Vatandaşların bodrum katlarda bulunan dairelerde ve iş yerlerinde tedbirli olmaları gerektiği, mümkün olmadıkça bu alanlarda bulunmamalarının önem arz ettiği aktarılan mesajda, "Dere yatakları, su taşkını riski bulunan bölgeler ve eğimli alanlardan uzak durulması, araçların güvenli bölgelere çekilmesi ve yetkili kurumların yapacağı uyarıların takip edilmesi gerekmektedir. Tüm ekiplerimiz ve iş makinelerimiz sahada görev yapmakta olup olumsuzluklara karşı çalışmalar aralıksız devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSeda Ataş:

çankırı halkına geçmiş olsun temenni ederim umarım zemin katlardaki balkonlarındaki çiçekleri kurtarabilmişlerdir

Haber YorumlarıEmine Özkan:

Haa tabii, sağanak yağdı diye hemen AFAD, UMKE, DSİ, Karayolları ekipleri sahada ?? Çift sistem işliyor! ??

Haber YorumlarıEbru Taş:

Vallahi bu tür havalarda insanın evinde oturması, ailesiyle birlikte olmması en iyisi ?? Bizim zamanımızda da böyle yağışlar olurdu ama şimdi hava biraz daha çetinleşmiş gibi geliyor ??? Neyse ki can kaybı yok, o da bir nimettir elhamdulillah ?? Çankırılı kardeşlerimize sabırlar dilerim çok geçmiş olsun ??

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

