Haberler

Çankırı'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çankırı'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'da etkili olan sağanak yağış, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açarken, trafikte de aksamalara neden oldu. Belediyenin ekipleri su akışını sağlamak için çalışmalar başlattı.

ÇANKIRI'da kısa sürede etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Çankırı'da kısa sürede yağan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Çankırı Belediyesi ekipleri vidanjör yardımıyla tıkanan rögarlarda su akışını sağladı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerine ve saçak altlarına sığındı. Vatandaşlar, su birikintilerinin üzerinden atlayarak geçmeye çalıştı. Yağmur nedeniyle trafik de durma noktasına geldi. Vatandaşlar, su baskınlarının önüne geçmek için yoğun çaba sarf ederken, itfaiye ekipleri ise baskın yaşanan ev ve işyerlerine dolan suları tahliye etmek için çalışma başlattı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler de trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBerfin Ünal:

Geçen sene böyle bir şey olmadı bari ama artık klima değişiyo herhalde çok daha fazla yağmur yağıyo ve bunlar da böyle ani sağanaklar oluşturüyo ben bu kadar ani su baskını hatırlamıyorum eski zamanlarda

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeniz Demir:

bu ülkede artık her gün bi felaket yaşıyo insanlar. belediye ekipleri çok gecikmiş bu işte. böyle yağışlar için şehirler hazırlıklı olması lazımdı ama neyse. vatandaş hep kendine kalıyor işin sonunda.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPelin Kılıçarslan:

Ya bu ne böyle, nasıl bu kadar hazırlıksız olunur ya. Belediye niye bu tür şeyler için önceden tedbirler almıyor böyle sağanak yağışlar her sene oluyo belli ki. Bizim zamanımızda böyle olursa hemen önlemler alınırdı ama şimdiki yönetim hiç umursamıyo gibime geliyo. Çankırı'nın halkı için çok yazık.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

Kürsüden çağrıda bulundu: Halkımızı alanlara davet ediyorum
Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Noa Lang Galatasaray için gemileri yaktı

Galatasaray için gemileri yaktı
Özkan Yalım 5 saat süren 'ek ifade' verdi

Özkan Yalım'ın ek ifadesi tamamlandı! 5 saat sürdü
Sivas’ta sıra dışı ameliyat: Hastanın vücudundan 7.5 kiloluk kitle çıkarıldı

Saniye Nine'nin göğsünden çıkana doktorlar bile inanamadı!

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü

Rozeti taktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü
Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler: Parmağımla dokunsam şampiyondu

Hacıosmanoğlu: Parmağımla dokunsam şampiyondu