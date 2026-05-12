Çankırı'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Çankırı'da kısa sürede yağan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Çankırı Belediyesi ekipleri vidanjör yardımıyla tıkanan rögarlarda su akışını sağladı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerine ve saçak altlarına sığındı. Vatandaşlar, su birikintilerinin üzerinden atlayarak geçmeye çalıştı. Yağmur nedeniyle trafik de durma noktasına geldi. Vatandaşlar, su baskınlarının önüne geçmek için yoğun çaba sarf ederken, itfaiye ekipleri ise baskın yaşanan ev ve işyerlerine dolan suları tahliye etmek için çalışma başlattı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler de trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı