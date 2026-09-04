Çankırı'da otomobil bisikletli 2 çocuğa çarptı: O anlar kamerada
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir otomobil, ara sokaktan caddeye bisikletle çıkan 12 yaşındaki iki çocuğa çarptı. Kazada yaralanan çocuklar hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otomobilin bisikletli 2 çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçeye bağlı Okçular Mahallesi Kayapınar Caddesi üzerinde seyir halindeki F.Y. yönetimindeki 25 ANB 402 plakalı otomobil, ara sokaktan caddeye bisikletle çıkan C.N.Ş. (12) ve B.T.'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuklar tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı, mahalledeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, otomobilin yola çıkan bisikletli çocuklara çarpması, ambulansın olay yerine gelmesi ve sağlık ekiplerinin çocuklara müdahalesi yer alıyor.