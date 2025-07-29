Çankırı'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Çankırı'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde Sarıkaya köyü mevkisinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleriyle birlikte havadan helikopterle müdahale ediliyor. Köylüler de su tankerleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Sarıkaya köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan helikopterle de müdahale edilen yangına, karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Köylüler de tankerlerle su taşıyarak yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor

Yıllardır çözülemeyen sır! Buraya gelen mışıl mışıl uyuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor

Uçak havalandı! Real Madrid'in yıldızı Süper Lig'e geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.