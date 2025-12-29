Haberler

Çankırı'da 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Çankırı'daki yoğun kar yağışı nedeniyle 6 ilçede eğitim bir gün süreyle durduruldu. Valilik, önleyici tedbirler aldığını açıkladı ve hamile, engelli personel ile ana sınıfı çocuğu olan ebeveynlere idari izin verildi.

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi.

Bu nedenle Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Kurşunlu, Orta ve Yapraklı ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda, Kur'an kursları dahil yarın eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği vurgulanan açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu ana sınıfına devam eden ebeveynlerin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
