Çankırı'da öğrenciler hazırladıkları kliple Atatürk'ü andı

Güncelleme:
Çankırı'da Orta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yılında hazırladıkları kliple andı.

"10 Kasım, sevgiyle anılan bir liderin, bir ulusun kalbinde bıraktığı boşluğun günü" yazısıyla başlayan klip, öğrencilerin Anıtkabir ziyaretinde çekildi.

Siyah üzerine saat 09.05 baskılı kıyafet giyen öğrenciler Anıtkabir'in farklı bölümlerinde, "Sevgili Atam, ben Türk genciyim" diyerek Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni seslendirdi.

Hazırlanan klip, okulun ve Orta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Video, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel
