Çankırı'da lise öğrencisi kişisel hat sergisi açtı

Çankırı'da lise öğrencisi tarafından hazırlanan "Hüsn-ü Meşk Hat Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencisi Hikmet Emin Demirci tarafından hazırlanan ve 21 eserin yer aldığı sergi, Taşmescid'de düzenlenen açılış töreninin ardından katılımcılar tarafından gezildi.

Okul müdürü İbrahim Gökmen, AA muhabirine, okul olarak kurumsal sergi ve konserlerin yanı sıra başarılı öğrencilerin önlerini açabilmek ve tecrübe kazandırabilmek için kişisel sergiler açtıklarını söyledi.

Öğrencisini çalışmalarından dolayı tebrik eden Gökmen, "Bizde müzik ve resim bölümü olmak üzere iki bölüm var. Onun dışında geleneksel Türk sanatları derslerimiz var. Geleneksel Türk sanatları hususunda daha ilgili ve daha gayretli bir okuluz. Öğrencilerimizi de bu doğrultuda daha iyi yetiştirebilmek için uzman isimler, üstatlar bulmaya çalışıyoruz ve onlarla çalıştaylar yapmaya gayret ediyoruz. Getirdiğimiz sanatçılarımız çocukların ufkunu açıyor, gelişmelerine olanak sağlıyor." dedi.

Hikmet Emin Demirci ise okulunda katıldığı bir çalışmada hat sanatına ilgisini keşfettiğini, ardından bu alanda yaptığı eserleri biriktirmeye başladığını anlattı.

Sergideki eserler üzerinde 2 yıldır çalıştığını dile getiren Demirci, eserlerinde Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri ve duaları kaleme aldığını ifade etti.

Serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muharrem Ovacıklı ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

