Çankırı'da minik öğrenciler ramazanın gelişini fener alayıyla kutladı

Çankırı'da 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri tarafından ramazan ayını karşılamak için fener alayı düzenlendi.

Çankırı Müftülüğü İmam-ı Azam 4-6 yaş Kur'an Kursu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında minik öğrenciler ve velileri İmam-ı Azam Camisi önünde bir araya geldi.

"Merhaba ey şehr-i ramazan" yazılı pankart eşliğinde öğrenci ve veliler fener ve meşale eşliğinde cami etrafında yürüdü."

İl Müftüsü Mehmet Şahin, AA muhabirine, bugün ilk teravih namazının kılındığını ve sahura kalkılacağını hatırlattı.

Ramazan ayının gelişi dolayısıyla Kur'an kursunun etkinlik düzenlediğini belirten Şahin, "İmam-ı Azam Kur'an Kursumuzun 4-6 yaş öğrencileri ve velileri ile birlikte ramazanın gelişini duyurmak ve çocuklarımızın zihinlerinde kalması açısından fener yürüyüşü tertip etti hocalarımız. Yoğun bir katılım oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Ramazan ayının önemine vurgu yapan Şahin, "Bunları öğrencilerimizin zihinlerine işlemek, onlara da bu ramazan-ı şerifin geldiğini hissettirmek maksadıyla bu tür faaliyetlerimiz inşallah bütün kurslarımızda da devam edecek. Bu bir güzelliktir. Yavrularımızın, çocuklarımızın, öğrencilerimizin zihinlerinde kalacak olan da bu tür faaliyetler olacak." diye konuştu.