Çankırı'da Keloğlan Anaokulu Törenle Açıldı

Çankırı'daki bir anaokuluna, Keloğlan ismi verildi. Törende Keloğlan karakterinin kültürel ve tarihsel önemi vurgulandı. Öğrencilerin sahnelediği gösteriler ve özel ikramlarla zenginleştirilen etkinliğe çeşitli katılımcılar da katıldı.

Çankırı'daki bir anaokuluna düzenlenen törenle "Keloğlan Anaokulu" adı verildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Emel Akay Bozdoğan, törende Çankırı'nın önemli simgelerinden biri olan Keloğlan karakterinin kültürel ve tarihsel yansımalarına dair sunum yaptı.

Keloğlan Anaokulu öğrencileri Asel Acar ve Bala Karahasanoğlu'nun "Keloğlan" adlı şiiri okumasının ardından, öğrencilerin hazırladığı koro ve halk oyunları gösterileri sahnelendi.

Programda katılımcılara Keloğlan tarhanası ve Keloğlan simidi ikram edildi.

Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, daire ve kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
