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Çankırı'da Kafelerden Kitap Kampanyası: 5 Kitaba Türk Kahvesi

Çankırı'da Kafelerden Kitap Kampanyası: 5 Kitaba Türk Kahvesi
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Çankırı'da iki kafe işletmecisi, köy okullarının kütüphanelerine katkı sağlamak amacıyla 'Köy Okullarındaki Kütüphanelerin Kitaplarını Yeniliyoruz' projesini başlattı. Proje kapsamında 5 kitap getirene Türk kahvesi ikram ediliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapılan projeyle çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.

Çankırı'da iki kafe işletmecisi, köy okullarının kütüphanelerine katkı sağlamak amacıyla başlattıkları proje kapsamında 5 kitap getirene Türk kahvesi ikram ediyor.

Kentte faaliyet gösteren iki kafe sahibi, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap sevgisi aşılamak amacıyla "Köy Okullarındaki Kütüphanelerin Kitaplarını Yeniliyoruz" projesi başlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında 17 Ocak'tan 30 Mayıs'a kadar Çankırı'daki iki kafe ile bu kafelerden birinin 14 ildeki şubelerine 5 kitap getirene, Türk kahvesi ikram ediliyor.

Kafe işletmecisi Hayrettin Karaoğlu, AA muhabirine, projeyi sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirdiklerini söyledi.

Vatandaşların kitap desteğinde bulunmaya başladığını belirten Karaoğlu, "Proje sonunda kitapları götüreceğimiz okulları İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile planlayıp çocuklarımıza güzel bir etkinlik yapacağız. Dostlarımızdan kitaplarını getirmelerini, bizden de kahvelerini içmelerini istiyoruz. Şu anda elimizde bir okulun kütüphanesini çıkaracak kadar kitabımız oldu, daha da bekliyoruz. Projeye kitap desteği de vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bir kitap, bir cümle bir çocuğun hayatını değiştirebilir"

Kafe işletmecisi Ahmet Sevgili de çocukların kitap okumalarına katkıda bulunmak istediklerine işaret etti.

Proje süresince çok sayıda kitap edinebilmeyi amaçladıklarını anlatan Sevgili, "Bir kitap, bir çocuğun da yetişkinin de hayatını değiştirebilir. Onun için vereceğiniz kitaplar geleceğimiz için çok değerli. Herkesten kampanyaya katkıda bulunmasını istiyorum." dedi.

Kitap bağışında bulunan üniversite öğrencisi İbrahim Enes Çelik ise projenin önemine dikkati çekerek "Böylelikle çocuklara, gençlere ve ailelerimize kitap okuma alışkanlığını kazandırabiliriz. Etkinlikten dolayı işletmeyi ve bunu düşünenleri tebrik ederim. Ben de üniversite okuduğum şehirde böyle projelere katılıyorum. Bütün hemşehrilerimizden projeye katılım sağlamalarını ve kitaplarını getirmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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