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Çankırı'da hayatını kaybeden şehit babasının cenazesi defnedildi

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Çankırı'da 82 yaşında yaşamını yitiren şehit babası Sedat Yıldırım'ın cenazesi toprağa verildi.

Çankırı'da 82 yaşında yaşamını yitiren şehit babası Sedat Yıldırım'ın cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şehit Sedat Yıldırım'ın babası Necati Yıldırım için Kızılırmak ilçesine bağlı Bostanlı köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Köy meydanı kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze töreninin ardından Kaymakam Bilal Çitil, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Güncel

Sedat Yıldırım Çankırı Güncel Haberler

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