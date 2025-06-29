Çankırı'da Hayatını Kaybeden Polis Memuru Konya'da Defnedildi

Çankırı'da Hayatını Kaybeden Polis Memuru Konya'da Defnedildi
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TIR'a çarpan hafif ticari aracın kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki polis memuru Aybars Musa Ergin, memleketi Konya'nın Karapınar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine emniyet teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

POLİS MEMURU ERGİN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Çankırı'da dün TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta yaşamını yitiren polis memurlarından Aybars Musa Ergin'in (22) cenazesi bugün memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine getirildi. Ergin'in cenazesi Sultan Selim Camisi'nde ikindi vakti kılınan namaz sonrası Çetmi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Ergin'in ailesi, yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR,(Konya)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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