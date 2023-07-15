Çankırı'da Gölette Boğulan Afgan Çobanın Cesedi Bulundu

ÇANKIRI'da serinlemek için gölete giren Afgan uyruklu çoban boğuldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Orta ilçesine bağlı Kayıören Köyü yaylasında bulunan bir gölette meydana geldi. Bölgede çobanlık yapan Afgan uyruklu H.R. serinlemek için gölete girdi. H.R.'nin bir süre sonra gözden kaybolduğunu farkeden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD arama kurtarma ekipleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri gölette arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu cansız bedenine ulaşılan çoban göletten çıkarılarak Orta İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.