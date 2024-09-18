Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da Dilenci Operasyonu: Uyuşturucu ve Para Ele Geçirildi

Çankırı'da Dilenci Operasyonu: Uyuşturucu ve Para Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sahte evraklarla dilencilik yapan iki kişiyi gözaltına aldı. Üzerlerinden uyuşturucu madde ve 450 lira çıkan zanlılar, vatandaşların huzurunu bozduğunun altını çizen belediye başkanı tarafından kınandı.

Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapan 2 kişi hakkında işlem yaptı.

Pazar alanında denetim yapan zabıta ekipleri, sahte evraklar göstererek ameliyat parası topladığını beyan eden biri kadın iki dilenciyi zabıta noktasına götürerek üstlerini aradı.

Üzerlerinden uyuşturucu madde ve 450 lira çıkması üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bilgi verildi.

Haklarında 8 suç kaydı bulunan zanlılar, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Üzerlerinden çıkan 450 liraya ise el konuldu.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, vatandaşın duygularını istismar ederek kendisine rant sağlayan, huzurunu bozan kimseye göz açtırmayacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Oruç Emre Gümüş - Güncel

Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Yerel Haberler Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Zabıta Hukuk

İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

 Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İsrail'in telsizleri patlattığı Lübnan'dan gelen ilk görüntüler vahim

İsrail'in telsizleri patlattığı Lübnan'dan ilk görüntüler vahim

 Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi

Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama

Torunları yaşındaki çocukların hayatını kararttı! Mide bulandıran olayda tutuklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sparta Prag Salzburg maçı hangi kanalda? Sparta Prag Salzburg maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Bologna Shakhtar Donetsk maçı CANLI izle! (HD) Bologna Shakhtar maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bologna Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Bologna Shakhtar Donetsk maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Telegram yakındaki kişiler neden gözükmüyor, kaldırıldı mı? ABD seçimleri ne zaman? 2024 ABD seçim tarihi ne, adaylar kim? Ziraat Türkiye Kupası yeni format nedir? Ülke puanı sıralaması 2024-2025! GÜNCEL UEFA ülkeler sıralaması Fenerbahçe, Galatasaray'ı neden şikayet etti, hangi kurumlara şikayet etti? Alan final mi yapıyor? ATV Alan bitti mi? 18-19 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? 18-19 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });