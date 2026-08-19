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Ilgaz'da yangın: 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık küle döndü

Ilgaz'da yangın: 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık küle döndü
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki ev ve ahırlara sıçradı. Yangında 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık yanarken, 1 büyükbaş hayvan öldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık yandı, 1 büyükbaş hayvan öldü.

Yangın, sabah saatlerinde Ilgaz ilçesi Gazi Mahallesi'nde çıktı. Afet evleri mevkisinde bir samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, yakında bulunan ev ve samanlıklara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Ilgaz ilçesinin yanı sıra Çankırı ve çevre ilçelerden itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 ev, 2 ahır ve 1 samanlık küle döndü, 1 büyükbaş hayvan öldü. İtfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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