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Çankırı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çankırı'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yumaklı köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Ekipler, 13 araç ve 1 helikopterle yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA
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