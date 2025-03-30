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Çankırı'da Bayramda Mezarlıklarda Yoğunluk

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Çankırı'da Ramazan Bayramı'nda, ölen yakınlarına dua etmek isteyenler mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu. Çerkeş'in Köyüstü ve Ağa Mezarlıklarına gelenler, kabirleri başında dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Çankırı'da Ramazan Bayramında ölen yakınlarına dua etmek isteyenler, mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.

Çerkeş'in Köyüstü ve Ağa Mezarlıklarına gelenler, yakınlarının kabirleri başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Bazı vatandaşlar mezarların üstündeki çiçeklere su verdi.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
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