Çankırı'da Bayramda Mezarlıklarda Yoğunluk
Çankırı'da Ramazan Bayramı'nda, ölen yakınlarına dua etmek isteyenler mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu. Çerkeş'in Köyüstü ve Ağa Mezarlıklarına gelenler, kabirleri başında dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.
Çankırı'da Ramazan Bayramında ölen yakınlarına dua etmek isteyenler, mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.
Çerkeş'in Köyüstü ve Ağa Mezarlıklarına gelenler, yakınlarının kabirleri başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.
Bazı vatandaşlar mezarların üstündeki çiçeklere su verdi.
Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel