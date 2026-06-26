Çankırı'da Yeni Nikah Salonunda Evlenen İki Kuzen Birbirinin Şahidi Oldu

Çankırı'da hizmete açılan yeni nikah salonunda evlenen iki kuzen, birbirlerinin nikah şahitliğini yaptı.

Çankırı Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Parkı içinde yapılan nikah salonunun açılışı için tören düzenlendi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, buradaki konuşmasında, nikah salonunun yaklaşık 15 milyon lira maliyetle yapıldığını söyledi.

Salonun tüm ihtiyaçları karşılayacak bölümlerle uzun yıllar hizmet vereceğini anlatan Esen, evlendirme memurluğunun da bu aydan itibaren yeni yerinde hizmet vermeye başladığını kaydetti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından aynı gün dünya evine giren kuzenler Aleyna Nur Gökmen ile İrem Erarslan, birbirlerinin nikah şahitliğini yaptı.

Gökmen, Kadir Kabalı, Erarslan ise Ahmet Ceylan ile evlendi.

Belediye Başkanı Esen de çiftleri tebrik ederek, iki kuzenin aynı anda evliliğinin ve birbirlerine şahitliğinin çok görülen bir durum olmadığını dile getirdi.

Esen, yeni nikah salonunda bu güzel ana tanıklık etmekten hem mutluluk duyduğunu hem de duygulandığını ifade etti.