Çankırı'da aranan 2 hükümlü yakalandı - Haberler

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Çankırı'da aranan 2 hükümlü yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Sarıcı - Güncel
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Çankırı'da aranan 2 hükümlü yakalandı

, ÇANKIRI'da, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

ÇANKIRI (DHA) - , ÇANKIRI'da, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonucu, Ilgaz ilçesinde hakkında 'hırsızlık' suçlarından 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile Kızılırmak ilçesinde hakkında 'basit yaralama' ve 'başkasına ait banka ve kredi kartının izinsiz kullanmak suretiyle yarar sağlama' suçlarından 22 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı. Yakalanan 2 kişi, Çankırı E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.


- Çankırı
Çankırı'da aranan 2 hükümlü yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Çankırı, JASAT, Güncel, Haberler

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