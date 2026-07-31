Çankırı'da annelerin emzirme yolculuğu tuvale yansıdı

Çankırı'da annelerin emzirme süreçlerindeki duygularını tuvale yansıttıkları "Annelerin Gözünden Emzirme Resim Sergisi" açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla Devlet Hastanesi Başhekimliği girişinde düzenlenen sergi, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yunus Emre Bulut, Çankırı'da anne sütü ve emzirmenin önemini anlatmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla sergiyi düzenlediklerini söyledi.

Sergide annelerin anne sütüyle ilgili düşüncelerini paylaştığını belirten Bulut, "Sergiyi gezerken gerçekten çok etkilendik. Lohusa şerbeti de ikram ediyoruz. Lohusa şerbeti annelerimizin yavrularına, bebeklerine daha fazla süt verebilsinler diye geleneksel bir içecek. Biz de bunu tedarik edip burada, bu etkinlikte dağıtıyoruz." dedi.

Çankırı'da yapılan araştırmada ilk 6 ay anne sütü alma oranının yüzde 59 olduğunu dile getiren Bulut, "Bu Türkiye ortalamasının oldukça üstünde. Sağlık Bakanlığımızın geliştirdiği bu anlamdaki politikaların etkisi büyük. Özellikle gebe okullarımız faal, aktif bir şekilde çalışmakta. Bu anlamda geçen sene faaliyete geçirdiğimiz emzirme destek hattı telefon numaramız var. 7 gün 24 saat bu telefon aktif bir şekilde kullanılabilir. Eğer emzirmeyle ilgili sorun yaşayan annelerimiz bu hattı arayarak danışmanlık hizmeti alabilirler." ifadelerini kullandı.

Çankırı Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Dr. Merve Tepecik de gebelerle birlikte gebe okulunda çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Onları hem hamilelik sürecine hem doğum sürecine hazırlamak için elimizden gelen özveriyi gösteriyoruz. Bugün de yine emzirme haftasıyla ilgili yaptığımız etkinlikte onların eserlerini paylaşıyoruz burada." diye konuştu.

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görevli hemşire Hilal Şeyda Aslan da yaklaşık 1 yıl önce hizmete alınan emzirme destek hattında 300'e yakın anneye hizmet verdiklerinin altını çizerek, "Anne sütü bir mucizedir. Bebeklerin 6 aya kadar yalnızca anne sütüyle beslenmesini öneriyoruz. Daha sonrasında 2 yaşı ve ötesine kadar anneyle birlikte, emzirmekle birlikte ek gıda sürecinin devam etmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA