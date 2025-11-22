Haberler

Çankırı'da Aile Hekimlerine Diyabet Eğitimi Verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'daki Taş Mescit'te düzenlenen eğitim programında aile hekimlerine diyabet konusunda bilgiler verildi. Eğitim, hekimlik uygulamalarını güncellemek ve güçlü bir sağlık sistemi oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

Çankırı'da Anadolu'nun ilk şifahanelerinden Taş Mescit'te aile hekimlerine diyabet eğitimi verildi.

Selçuklu dönemi eserlerinden Çankırı Atabey Cemaleddin Ferruh tarafından şifahane ve dar'ül hadis olarak yapılan Taş Mescit'te düzenlenen programda, Doç. Dr. Tarık Eren Yılmaz ve Uzm. Dr. Ekrem Başara tarafından diyabet konusunda aile hekimleri bilgilendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Şeyma Yüsra Soğanda, AA muhabirine, aile hekimliği uygulamasında mesleki bilgi ve becerileri güncellemek için bir araya geldiklerini söyledi.

2025 senesinin başından itibaren başlayan klinik entegrasyon süreçlerinin olduğunu ve bunu sahada daha etkin kullanmak için eğitimler yaptıklarını ifade eden Soğanda,

"Bu tanıdan tedaviye güncel yaklaşımlar eğitimleri eylül ayından beri devam ediyor. İlk ayın konusu deri hastalıklarıydı, ikinci ayın konusu bağışıklamaydı, bu ayın konusu da diyabet eğitimi. Aile hekimlerimizle bir araya gelip bilgilerimizi tazelemek, hep birlikte karşılaştığımız güçlüklere ortak bir dil, ortak bir standart ve ortak bir vizyonla yaklaşabilmek için aslında büyük bir fırsat olarak görüyoruz eğitimleri. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir birinci basamak, güçlü bir sağlık sisteminin temelidir." diye konuştu.

Anadolu'nun ilk şifahanelerinden biri olan Çankırı Darüşşifası'nın içinde eğitimi yaptıklarını vurgulayan Soğanda,

"Biliyorsunuz darüşşifalar bizim kadim geleneğimizde çok önemli bir yer tutuyor. Biz modern yaşamın insanı bir madde olarak değerlendirdiği şekilde değil de biraz daha bütüncül bir yaklaşımla, eşref-i mahlukat olarak değerlendiren bir gelenekten geliyoruz. Bu nedenle burada olmak da çok kıymetli." dedi.

Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği İdari Sorumlusu ve Türkiye Darüşşifa Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Tarık Eren Yılmaz da Sağlık Bakanlığı tarafından özellikle kronik hastalıklar konusunda verilen eğitimlerin hekimleri daha donanımlı hale getirmek için tüm illerde sürdürüldüğünü dile getirdi.

Çankırı'daki darüşşifanın önemine dikkati çeken Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ecdadımız buraları yaparken içerisinde birçok öğeyi de koyarak, ortasına bir su sesi veren havuzun üstünde bir kubbe yapısı oluşturarak insanın bedenine birçok pozitif noktada etki eden, biyopsikososyal boyutlarda etkileyen mekanlar oluşturmuş. Çankırı Darüşşifası da tıbbın ve eczacılığın sembolü olan yılanlı figürlerin atası hükmünde olan tıp tarihimizde önemli mekanlardan biridir. Bu tür sağlık eğitimlerinin tarihi şifa mekanlarında yapılması çok kıymetli, devamını diliyoruz."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti: Kanıma dokunuyor

İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.