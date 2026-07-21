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Çankırı'da 25 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi

Çankırı'da 25 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi
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Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Çankırı'da 25 ihtiyaç sahibi çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirdi. Dua, şehir turu, halk oyunları ve bisiklet hediyesiyle çocuklara unutulmaz bir gün yaşatıldı.

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Çankırı'da 25 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Sultan Süleyman Camisi önünde bir araya gelen sünnet kıyafeti giydirilmiş çocuklar için dua edildi. Daha sonra Tuz Mağarası'nı ziyaret eden çocuklar, ardından konvoy ile şehir turu yaparak etkinliğin düzenlendiği düğün salonuna geldi.

Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, burada yaptığı konuşmada, sünnet olan çocukların hayatlarının önemli bir aşamasını geçtiklerini belirterek, "Allah'tan kendilerine hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Çocuklarımızın sağlıklı, sıhhatli, ülkemize, memleketimize faydalı birer nefer olarak yetişmelerini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik de sorumluluk alanlarında yer alan Ankara, Bolu, Düzce, Kırıkkale ve Çankırı'da sünnet şölenleri gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "25 ihtiyaç sahibi ailemizin çocuklarını sünnet ettirdik. 530 yıllık Beyazıd Vakfının hayır şartı gereği çocuklarımızı sünnet ettiriyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından halk oyunu gösterisi sunuldu, çocuklara bisiklet hediye edildi ve yemek ikramında bulunuldu.

Programa Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mevlüt Karataş, İl Müftüsü Mehmet Şahin ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal
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