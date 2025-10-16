Çankırı'da 16 Ekim Dünya Gıda Günü etkinliğinde Gazze'deki açlığa dikkat çekildi

Çankırı'da 16 Ekim Dünya Gıda Günü etkinlikleri kapsamında Gazze'deki açlığa dikkat çekildi.

Şehit Mehmet Ata Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılara gıda güvenliği, sağlıklı beslenme ve yerli üretim konularında bilgilendirme yapıldı.

Okul Müdürü Ali Meydaneri, burada yaptığı açıklamada, bugün bir günü anmak için değil, gıdanın bir insan hakkı olduğunu ve bu hakkın dünyanın her köşesinde adil biçimde paylaşılması gerektiği hatırlatmak için toplandıklarını belirtti.

Bir yanda sofralarda israf olduğunu diğer yanda da Gazze'de, Afrika'da, Asya'da milyonlarca insanın açıklıkla mücadele ettiğini belirten Meydaneri, "Bizler, bir lokmayı israf ederken, başka bir coğrafyada çocuklar bir lokma ekmeğe umut bağlıyor. İşte bu nedenle Dünya Gıda Günü, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda bir vicdan çağrısıdır." dedi.

Bu yıl okul olarak, üç temel temaya dikkat çekmek istediklerini anlatan Meydaneri, "Gazze ve açlık gerçeği, boykot bilinci ve etik tüketim, gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme. Etkinliğimizde bu konuları içeren üç özel stant hazırladık. Gazze ve açlık standımız, dünyadaki adaletsiz gıda dağılımına ışık tutacak, boykot ürünler standımız, tüketici olarak elimizdeki gücü hatırlatacak. Çünkü neyi alırsak, kimi desteklediğimizin farkında olmalıyız. Gıda güvenliği standımız da sağlıklı gıdaya erişimin sadece bir lüks değil, her insanın en temel hakkı olduğunu vurgulayacak." diye konuştu.

Etkinlikte, Gazze'de yaşanan insani krizler ve açlığın gösterildiği fotoğraf sergisi açıldı, Çankırı Profesyonel Aşçılar Derneği tarafından yöresel pide ve çorba ikramında bulunuldu.