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Çankırı'da 100 Milyon TL Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Gözaltı

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Çankırı'da yüksek kar vaadi ile yaklaşık 100 milyon TL dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda doküman, dijital materyal ve dekontlar ele geçirildi.

ÇANKIRI'da, yüksek kar vaadi ile yaklaşık 100 milyon TL dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 1,5 yıl içerisinde vatandaşları yüksek kar vaadi ile yaklaşık 100 milyon TL dolandıran şüphelilerin belirlenen adreslerine baskın yapıldı. Operasyonda 5 kişi yakalanırken, adreslerde yapılan aramada ise doküman, dijital materyal ve dekontlar ele geçirildi. Materyallere el koyan polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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