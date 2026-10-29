Çankırı Çerkeş'te virajı alamayan otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gündüz Karaaslan (42) idaresindeki 52 AFM 618 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kuzdere köyü mevkisindeki kavşakta virajı alamayarak devrilip karşı şeride geçti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan D.Ş. (60) ve B.B.K. (13) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Karaaslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA