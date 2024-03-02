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Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen Projelerini Anlattı

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Çankırı Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkanı adayı İsmail Hakkı Esen, projelerini anlattı. Esen, 5 yıllık görev süresinde yapılan hizmetleri ve gelecek projelerini katılımcılara tanıttı.

Çankırı Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkanı adayı İsmail Hakkı Esen, projelerini anlattı.

Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen duanın ardından İl Başkanı Ahmet Kurt partililere seslendi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, yaptığı konuşmada, Çankırı'ya hakkıyla 5 yıl hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

İsmail Hakkı Esen'in 2022 yılında Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı seçildiğini belirten Yılık, "Çok şükür ki başarılı hizmetleri sayesinde bugün Çankırı'yı Türkiye'de tanımayan yok. Belediye Başkanı'mız üretken belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiği Çankırı'da ilimizi çağdaş bir şehir haline getirme yolunda çok büyük adımlar attı. Altyapı hizmetlerindeki başarılı çalışmalarıyla şehrimizin temel ihtiyaçlarını karşılamak için çaba harcadı. Yollarımız, kaldırımlarımız ve altyapı sistemlerimiz modern bir görünümüne kavuştu." diye konuştu.

Çankırı'nın sadece fiziksel değil, sosyal ve ekonomik olarak da dönüşüm geçirdiğini dile getiren Yılık, "Artık bundan sonra Çankırı'mız için durmak yoktur. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için yaptığımız çalışmaların meyvelerini topluyoruz ve daha da ileri gitmek için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bizler gücümüzü sizlerin desteğinden, sevgisinden alıyoruz. MHP teşkilatları olarak Çankırı'mızda tek yürek olup kenetlendik." ifadelerini kullandı.

Pelin Yılık'ın konuşmasının ardından son 5 yılda yapılan hizmetlerle ilgili sinevizyon gösterimi sunuldu.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de 5 yıllık görev süresinde laf değil, iş ürettiklerini söyledi.

Çalışmalarında seçimler için değil, gelecek nesiller için projeler ürettiklerini belirten Esen, şunları aktardı:

"Fakat 5 yıl çok çabuk geçti. Bu 5 yıllık süreçte çok sıkıntılar atlattık. Bunları hep beraber yaşadık. Bütçe disiplini ile başladığımız 2019 yılında mazbatayı aldığımızda ekonomisi zayıf bir belediye devralmıştık. Akabinde 1 yıl geçtikten sonra bütçeyi düzelttik derken 100 yılda bir gerçekleşebilecek pandemiyle karşı karşıya geldik. Bunları, yaşadığımız süreçteki zorlukların hiçbirini bahane etmeden bugüne kadar 178 proje ürettik. Bunların 63'ü dev projelerdi."

Görev süresinde yaptıkları projeleri anlatan Esen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunları niye yapıyoruz? Benim doğduğum, büyüdüğüm bu şehre borcum var. Bu vatana borcum var. Allah bizlere nasip etti hiçbir bahanesiz, tereddütsüz, fakatsız, lakinsiz bu şehre hizmet etmeyi, önce ona inanıyorum. Bizim bahaneler üretecek zamanımız yok. Bizim lafa lafla karşılık verecek durumumuz yok. Bizim fakatlara, lakinlere ayıracak zamanımız yok. Varsın herkes bir şeyler söylesin, iftiralar atsın bizim bunlara cevap verecek durumumuz da yok. Biz işimizi yapıyoruz, Allah rızası için Hak yolunda halkımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. Biz kavga etmeye gelmedik. Bana bazen 'Başkan'ım 2024'teki en büyük projen nedir?' diye soruyorlar. En büyük projem insanların gelir seviyesi ne olursa olsun bu şehirde ailesiyle beraber huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmeleri. Allah nasip ederse 1 Nisan'dan sonra kimsenin bu şehrin huzurunu bozmasına müsaade etmeyeceğiz."

Konuşmanın ardından Esen, yeni projelerini katılımcılara tanıttı.

Kaynak: AA / Güncel

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