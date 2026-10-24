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Çankırı Bayramören'de uçuruma yuvarlanan araçta ölen 4 kişi defnedildi, 1 kişi yaralandı

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Çankırı Bayramören'de uçuruma yuvarlanan araçta ölen 4 kişi defnedildi, 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Çankırı Bayramören'de uçuruma yuvarlanan araçta ölen 4 kişi defnedildi, 1 kişi yaralandı
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Çankırı'nın Bayramören ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerden ikisinin cenazesi Ulumelan köyünde, ikisinin cenazesi ise ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Recep Yazıcı (77) idaresindeki 18 DA 586 plakalı otomobil, Sarıkaya köy yolundan ilçe merkezi istikametine seyir halindeyken Bey Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Otomobil, yamaçtaki ağaçlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Güçlükle ulaştıkları araçta inceleme yapan ekipler, sürücü Yazıcı ile otomobilde bulunan Ayşe Öztürk (56), Fatma Duman (74) ve Kibar Yılmaz'ın (74) olay yerinde hayatını kaybettiklerini belirledi.

Kazada yaralanan H.E. (58) ise ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerden Fatma Duman ve Kibar Yılmaz'ın cenazeleri ilçeye bağlı Ulumelan köyünde, Recep Yazıcı ve dini nikahlı eşi Ayşe Öztürk'ün cenazeleri ise ikindi namazı sonrası ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan araçtakilerin köye mantar toplamaya gittiği, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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