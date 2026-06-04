İranlı sanatçı Mohsen Namjoo'nun Ankara'daki konseri iptal edildi
Çankaya Kaymakamlığı, İranlı sanatçı Mohsen Namjoo'nun 13 Haziran'da ilçede planlanan konserine kamuoyundaki hassasiyetler nedeniyle izin verilmediğini duyurdu.
Çankaya Kaymakamlığı, İranlı sanatçı Mohsen Namjoo'nun ilçede planlanan konser etkinliğine izin verilmediğini bildirdi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İran asıllı Mohsen Namjoo'nun, 13 Haziran'da planlanan konser etkinliğine kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler doğrultusunda izin verilmemiştir." ifadesi yer aldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı