Çankaya'da İmar Sorunları İçin Eylem Düzenlendi

Çankaya ilçesinde bulunan Karataş, Mühye ve Yakupabdal mahallelerinde yaşayan bir grup, imar sorunlarının çözülmesi talebiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. Mağduriyetlerini dile getiren grup, 67 yıldır çözülemeyen imar planlarının bir an önce tamamlanmasını istedi.

Çankaya ilçesine bağlı Karataş, Mühye ve Yakupabdal mahallelerinde ikamet edenlerden oluşan bir grup, imar sorunlarının çözümü talebiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) önünde eylem yaptı.

ABB önünde bir araya gelen ve "İmar hakkımız engellenemez", "1 yıl içinde tapumuzu istiyoruz", "67 yıl imar bekledik, çoğumuz bekleyemedi" yazılı dövizler taşıyan grup adına basın açıklamasını okuyan Gökhan Şahin, mahallelerinde yaşanan mağduriyetleri anlattı.

Karataş, Mühye, Yakupabdal mahallelerinin 67 yıldır uygulanabilir ve sürdürülebilir bir imar planına kavuşamadığını, bu durumun tapu sahiplerini ve bölge halkını yıprattığını belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"İmar planının tamamlanması ve uygulamaya geçmesi ile sadece tapu sahiplerine değil, tüm Ankaralılara hizmet edecek bir rekreasyon alanını, bir yaşam alanını, gerek Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gerekse tüm Ankara halkını öncelik olarak ele alma iddiasındaki meslek odaları olarak sizlerden mümkün olan en kısa sürede bekliyoruz."

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
