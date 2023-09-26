Çankaya Belediyesi'nin Dilekler ve 50. Yıl Mahallelerinde Yapımını Tamamladığı "Çankaya Evleri" Hizmete Açıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Çankaya Belediyesi tarafından iki mahallede yapımı tamamlanan Çankaya Evi’nin açılış töreninde, “Önümüzdeki süreçte belediye sayımızı arttıracağız. Arttırmak durumundayız. ‘Önce insan’ diyen anlayışı iktidar etmek durumundayız. Onun için de mücadele ediyoruz” dedi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise “Önümüzdeki yerel seçim geliyor. Ben inanıyorum ki Mansur Başkanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ve adayımız olarak geçen seçimden de daha yüksek bir oyla seçilecek. Ankara’nın diğer ilçelerini de alacağız. Bu halkçı belediyeciliği, Ankara’nın diğer ilçelerinde de artık tanıştıracağız. Onlar da hizmetle tanışmış olacaklar” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Çankaya Belediyesi tarafından iki mahallede yapımı tamamlanan Çankaya Evi'nin açılış töreninde, "Önümüzdeki süreçte belediye sayımızı arttıracağız. Arttırmak durumundayız. 'Önce insan' diyen anlayışı iktidar etmek durumundayız. Onun için de mücadele ediyoruz" dedi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ise "Önümüzdeki yerel seçim geliyor. Ben inanıyorum ki Mansur Başkanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ve adayımız olarak geçen seçimden de daha yüksek bir oyla seçilecek. Ankara'nın diğer ilçelerini de alacağız. Bu halkçı belediyeciliği, Ankara'nın diğer ilçelerinde de artık tanıştıracağız. Onlar da hizmetle tanışmış olacaklar" diye konuştu.

Çankaya Belediyesi tarafından yapılan Dilekler ve 50. Yıl Çankaya Evi, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa; CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve yurttaşlar katıldı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, açılışta şöyle konuştu:

"ÇANKAYA RANTA DEĞİL, HALKINA HİZMET EDER"

"Biz verdiğimiz sözleri tutmaya, verdiğimiz sözlerden de fazlasını yapmaya devam ediyoruz. Biz her mahallemize, eşit ve kaliteli hizmet götürüyoruz. Bizim anlayışımızda insanı insandan ayırt etmek yok. Bizim anlayışımızda 'Şu mahalleden seçimde az oy çıkmıştı', 'Bu mahalleden fazla oy çıkmıştı. Ben ona göre hizmet edeyim' anlayışı yok. Biz insanımızı seviyoruz. Biz hiç kimsenin siyasi düşüncesine, giyim ve yaşam tarzına bakmadan herkesi seviyoruz. Herkesi kucaklıyoruz ve herkese hizmet götürüyoruz. Çankaya Belediyesi halkın ve emeğin belediyesidir. 9,5 yıllık başkanlığımız süresince verdiğimiz her sözü tuttuk. Bütün imkanlarımızı halkımız için seferber ettik. Bunun için Çankaya Belediyesi'nde israf olmadı. Çankaya Belediyesi'nin adı hiçbir şekilde bir dedikoduya, başka şeylere karışmadı. Dürüst, namuslu, başı dik biçimde hizmet ettik. Çankaya ranta değil, halkına hizmet eder. Çankaya'nın taşeronu, müteahhidi, ağa babası yoktur. Çankaya, betona, ranta değil, yeşile, doğaya hizmet eder. Hiçbir şekilde bir santimetre kare yeşil alanı imara açmadık.

"750 DÖNÜM BELEDİYENİN TAPULU ARSASIYDI. O BİR BAŞKASININ ELİNDE OLSA NE YAPARLARDI? İMARA, BETONA, RANTA AÇARLARDI"

Çankaya Belediyesi yatırım, emekçisine sahip çıkması, sosyal belediyecilik anlamında her alanda Türkiye'nin rekor kıran, ilkleri hayata geçiren örnek bir belediyeciliği sergiliyor. Sergilemeye de devam edecek. Çankaya'nın en büyük parkını, Bademlidere'de hizmete açtık. 750 dönüm belediyenin tapulu arsasıydı. O bir başkasının elinde olsa ne yaparlardı? İmara, betona, ranta açarlardı. Birileri oradan köşeyi dönerdi. Ama biz orayı park ve orman yaptık. Halkımızın hizmetine sunduk.

"ANKARA'YA ULUSLARARASI STANDARTLARDA KÜLTÜR MERKEZİ'Nİ HÜKÜMET DEĞİL ÇANKAYA BELEDİYESİ YAPIYOR"

2 kreş, 2 Çankaya Evi, Balgat Pazar Yeri, Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'ni, Atatürk Kültür Merkezi'ni açacağız. Bunların hepsi bir ilçe belediyesinin de üzerinde olan işlerdir. Ankara'ya uluslararası standartlarda Kültür Merkezi'ni hükümet değil Çankaya Belediyesi yapıyor. 75 dönüm parkı, yaptıkları Millet Bahçelerinden büyüktür, Çankaya Belediyesi yapıyor. Sosyal belediyeciliğin Türkiye'ye örnek belediyesi Çankaya Belediyesi'dir.

"ÇANKAYA EVİ, 21. YÜZYILIN HALKEVİ OLARAK İŞLEV GÖRÜYOR"

Biz birileri gibi doların yeşilini değil biz ağacın yeşilini seviyoruz. Biz onun için rekor üzerine rekor kırıyoruz. 9,5 yılda 110 tane yeni park kazandırdık Çankaya'ya. Toplam 1 milyon 600 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırdık. Geldiğimizde 5 kreş vardı. Şimdi 15 kreş olacak. 10 kreşi biz açmışız. Geldiğimizde 7 Çankaya Evi vardı. Şimdi sayıyı 28'e çıkarıyoruz. Buralarda sadece hobi kursları yok. Meslek edindirme kursları, kütüphanesi var. Çankaya Evi, 21. yüzyılın Halkevi olarak işlev görüyor.

"MANSUR BAŞKANIMIZ, ABB BAŞKANIMIZ VE ADAYIMIZ OLARAK GEÇEN SEÇİMDEN DE DAHA YÜKSEK BİR OYLA SEÇİLECEK"

Belediyeyi borçlandırmadan, kredi kullanmadan bunları yapıyoruz. Bütün bunlar yapılabiliyor muymuş? Evet, yapılabiliyormuş. Bunu kim yapıyor? CHP ve CHP'li belediye başkanları yapıyor. Önümüzdeki yerel seçim geliyor. Ben inanıyorum ki Mansur Başkanımız, ABB Başkanımız ve adayımız olarak geçen seçimden de daha yüksek bir oyla seçilecek. Ankara'nın diğer ilçelerini de alacağız. Bu halkçı belediyeciliği, Ankara'nın diğer ilçelerinde de artık tanıştıracağız. Onlar da hizmetle tanışmış olacaklar."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise şunları söyledi:

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE BELEDİYE SAYIMIZI ARTTIRACAĞIZ. 'ÖNCE İNSAN' DİYEN ANLAYIŞI İKTİDAR ETMEK DURUMUNDAYIZ"

"Alper Başkanımız, Türkiye'ye örnek bir belediyeciliği, sosyal demokrat anlayışı, nasıl olması gerektiğini Çankaya'da gösterdi. Önümüzdeki 31 Mart'tan sonra bu anlayış, inanış, 'önce insan' diyen hizmet etme sevdası birçok başka belediyelerimizde de olsun. Bunun için önümüzdeki süreçte belediye sayımızı arttıracağız. Arttırmak durumundayız. 'Önce insan' diyen anlayışı iktidar etmek durumundayız. Onun için de mücadele ediyoruz. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. 100. yılına eş değer partimizin de 100. yılını kutluyoruz. Bu vesileyle, bu toprakları bize vatan yapan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, gazilerimizi, şehitlerimizi saygıyla ve sevgiyle anıyoruz."

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, açılıştan sonra bir esnafı ziyaret etti, yurttaşlarla sohbet etti.