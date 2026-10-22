Çankaya Belediyesi, JUST4CARE toplantısında iklim adaleti ortaklarını ağırladı

AVRUPA Birliği'nin Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı kapsamında desteklenen JUST4CARE Projesi'nin uluslararası toplantısı, Çankaya Belediyesi ev sahipliğinde Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği'nin Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı kapsamında desteklenen JUST4CARE Projesi'nin uluslararası toplantısı, projenin pilot kentlerinden olan Çankaya'da gerçekleştirildi. JUST4CARE Projesi kapsamında Avrupa'daki proje ortakları Çankaya'da bir araya geldi. Çankaya Belediyesi ev sahipliğinde Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen toplantıya Çankaya Belediyesi Başkan Vekili Haldun Güler de katıldı. İklim adaleti ve iklim değişikliğine uyum süreçlerinin ele alındığı üç günlük toplantıda, İspanya, Macaristan, Hırvatistan, Norveç, Belçika ve İngiltere'den gelen proje ortakları bir araya gelerek proje kapsamında yürütülen çalışmaların sonuçlarını ve çıktılarını değerlendirdi.

Toplantıda konuşan Çankaya Belediyesi Başkan Vekili Haldun Güler, proje ortaklarını Çankaya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün burada yalnızca bir proje toplantısı için bir araya gelmiyoruz. Kentlerimizin iklim değişikliğine karşı nasıl dirençli hale gelebileceğini ve bunu yaparken kimseyi geride bırakmayan adil ve katılımcı bir dönüşümü nasıl gerçekleştirebileceğimizi birlikte tartışmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. İklim değişikliği kentlerin günlük yaşamını doğrudan etkilemektedir. Aşırı sıcaklıklar, kuraklık ve ani, yoğun yağışların su kaynakları üzerindeki etkileri yerel yönetimleri yeni sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. İklim krizinin etkileri toplumun tüm kesimleri tarafından eşit ölçüde hissedilmemektedir. Kadınların, çocukların, gençlerin, yaşlıların, engellilerin ve ekonomik ve sosyal açıdan kırılgan gruplar iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından daha fazla etkilenmektedir. Madrid, Budapeşte, Zagreb ve Ankara'da yürütülen çalışmalar aracılığıyla proje, iklim değişikliğine uyumu adalet, katılım ve yerel ihtiyaçlar çerçevesinde ele alıyor. Farklı kentlerin deneyimlerini bir araya getirerek sorunları tanımlamanın yanı sıra bu sorunlara yerel topluluklarla birlikte çözüm üretmeyi amaçlıyor. Bademlidere Cumhuriyet Parkı odağında oluşturacağımız kentsel yaşama makro yaklaşım ile vatandaşlarımızın, sivil toplumun, akademinin, uzmanların ve belediyemizin birlikte çalışabileceği bir alan geliştirmeyi hedefliyoruz. Çankaya'da elde edilen deneyim ile diğer pilot kentlerde yürütülen çalışmalarla karşılıklı etkileşim içinde gelişeceğine inanıyoruz" dedi.

Çankaya'da konuk edilen, Avrupa Birliği'nin Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı kapsamında desteklenen JUST4CARE Projesi'nin uluslararası toplantısı katılımcıları daha sonra Bademlidere Cumhuriyet Parkı ile Çankaya Gençlik Merkezi'ni gezdi. Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nın doğal yaşam alanı olarak korunduğunun, iklim değişikliğine duyarlı çalışmaların anlatıldığı gezide, 750 bin metrekarelik alanın Ankara için önemine vurgu yapıldı. Projenin ana odaklarından gençlerle bir araya gelen katılımcılar, iklim adaleti konusunda gençlerin farkındalığını artırmaya yönelik çalışma atölyeleri hakkında da bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı